В Казани полицейские задержали мужчину с фальшивыми купюрами

В Казани сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали мужчину, который пытался расплатиться на кассе автозапровочной станции купюрой в 5 тыс. рублей, сообщает МВД по РТ.

Когда подозреваемый дал купюру кассиру на автозапровочной станции, она сказала мужчине, что эта купюра фальшивая. Тогда мужчина дал другую поддельную купюру, но на второй раз его задержали уже оперативники УЭБиПК МВД по РТ.

Следствие установило, что подозреваемый приехал в Казань из соседнего региона, чтобы забрать закладки с пятитысячными купюрами, которые он приобрел в Интернете.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Мужчина находится под домашним арестом.