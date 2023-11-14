В Казани полицейские задержали закладчика с гашишем

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Республика
14 ноября 2023  21:00
Автор:
Виктория Осинина

Полицейские в начале ноября получили информацию о том, что 34-летний казанец может быть причастен к сбыту запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани. Подозреваемого задержали в Московском районе. У него были обнаружены свертки с неизвестным содержимым общим весом 29,49 гр. В салоне автомобиля полицейские нашли сумку, в которой находилось 6 спичечных коробок со свертками. Все изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что это гашиш. Кроме того, недалеко от места задержания злоумышленник оборудовал тайник с наркотиками, вес которого составил 1,01 гр. Таким образом, полицейскими было изъято порядка 36 грамм гашиша.

Следственными органами отдела полиции «Восход» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном размере». В настоящее время подозреваемый по решению суда находится под арестом.

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