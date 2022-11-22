В Казани полностью завершен разбор дорожного полотна моста по улице Назарбаева

Специалисты завершили разбор дорожного полотна аварийного моста по улице Назарбаева в Казани, сообщил сегодня в ходе брифинга в Кабинете министров заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«Дорожное полотно моста полностью разобрано, подрядные организации ведут забивку свай, затем по плану будут делать опоры моста и все остальные работы. Пролеты моста некоторые уже подготовлены и привезены в Казань», - сообщил он.

По словам Куляжева, городские власти не планировали полностью закрывать мост. К такой мере пришлось прибегнуть из-за небезопасного состояния объекта.

«К сожалению, результаты обследования показали, что мы не обойдемся полумерами, в начале мы планировали закрывать его по частям с сохранением движения по одной половине моста. Но опоры моста были в аварийном состоянии», - сказал он.

Спикер отметил, что сроки строительства моста сдвинуты с 2024 на 2023 год.