В Казани завершили ремонт стены на Булаке и запустили каскад фонтанов

В Казани после ремонта подпорной стены на Булаке запустили каскад фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба комитета внешнего благоустройства столицы РТ.

«После завершения ремонта подпорной стены на Булаке мы, наконец, смогли поднять воду до нужного уровня и запустить каскад фонтанов», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день запущена лишь часть фонтанов, всего их 22. Они будут подключены в ближайшее время.

Фонтаны будут работать до конца сезона, еще полтора месяца, отметили в комитете.

Ранее «КВ» сообщали, что на протоке Булак закончился капремонт подпорной стены. Теперь на Лево-Булачной улице участок проезжей части от Парижской Коммуны до Татарстана снова открыты все полосы для движения транспорта.

Напомним, в апреле этого года в Казани на перекрестке улиц Лево-Булачная и Татарстана частично обрушилась подпорная стенка у протоки Булак. С этого момента начался ее ремонт.