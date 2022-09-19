 В Казани завершили ремонт стены на Булаке и запустили каскад фонтанов
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В Казани завершили ремонт стены на Булаке и запустили каскад фонтанов

На сегодняшний день запущена лишь часть фонтанов.

Город
19 сентября 2022  15:14
Автор:
Роза Габитова

В Казани после ремонта подпорной стены на Булаке запустили каскад фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба комитета внешнего благоустройства столицы РТ. 

«После завершения ремонта подпорной стены на Булаке мы, наконец, смогли поднять воду до нужного уровня и запустить каскад фонтанов», — говорится в сообщении. 

На сегодняшний день запущена лишь часть фонтанов, всего их 22. Они будут подключены в ближайшее время. 

Фонтаны будут работать до конца сезона, еще полтора месяца, отметили в комитете.

Ранее «КВ» сообщали, что на протоке Булак закончился капремонт подпорной стены. Теперь на Лево-Булачной улице участок проезжей части от Парижской Коммуны до Татарстана снова открыты все полосы для движения транспорта.

Напомним, в апреле этого года в Казани на перекрестке улиц Лево-Булачная и Татарстана частично обрушилась подпорная стенка у протоки Булак. С этого момента начался ее ремонт.

 

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