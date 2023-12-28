В Казани построили второй хоспис

Первый хоспис ждет расширение.

news_top_970_100
Город
28 декабря 2023  10:55
Автор:
Дмитрий Смирнов

Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала соответствующее заключение 27 декабря. 

Как сообщает ведомство, в роли застройщика выступил Региональный общественный благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией РТ имени Анжелы Вавиловой. Технический заказчик – ГКУ Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Проект здания разработан в ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект». 

Общая площадь двухэтажного здания составляет 8754,8 квадратных метра. Предполагается, что втором стационаре взрослое отделение рассчитано на 60 мест. Но при необходимости его можно будет расширить до 200 мест. Уже функционирующий хоспис будет расширен. В нем предполагается открытие детского отделения.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане возобновила работу переправа через Волгу
С чем приходят к офтальмологам в новогодние праздники
К чему может привести диета на свежевыжатых соках?
Прокуратура требует наказать коммунальщиков за травмы казанцев на неочищенных улицах
«Здравствуй, 1974 год!». О чем писала пресса под Новый год полвека назад
Бесплатно переобучиться и получить новую работу смогут еще больше россиян
Размер больничного по уходу за ребенком, по беременности и родам увеличится
Поскользнулись и получили травму: у кого требовать компенсацию?