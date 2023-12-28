В Казани построили второй хоспис

Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала соответствующее заключение 27 декабря.

Как сообщает ведомство, в роли застройщика выступил Региональный общественный благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией РТ имени Анжелы Вавиловой. Технический заказчик – ГКУ Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Проект здания разработан в ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».

Общая площадь двухэтажного здания составляет 8754,8 квадратных метра. Предполагается, что втором стационаре взрослое отделение рассчитано на 60 мест. Но при необходимости его можно будет расширить до 200 мест. Уже функционирующий хоспис будет расширен. В нем предполагается открытие детского отделения.