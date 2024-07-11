В Казани построят гостиницу и IT-комплекс на улице Подлужная

news_top_970_100
Город
11 июля 2024  08:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Опубликованы эскизы новой гостиницы и административного IT-комплекса на улице Подлужная в Казани. Сообщается, что проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Комплекс будет трехэтажным площадью в 1,2 тысячи кв. м.

Участок расположен в квартале, ограниченном улицами Подлужная, Поперечно-Подлужная и мостом Миллениум в Вахитовском районе города.

Здание гостиницы будет с переменной этажностью, а также подземным паркингом. Площадь объекта составит 8,4 тысячи квадратных метров. Планируется, что здание будет остеклено наполовину.

 Фото: Комитет РТ по охране ОКН

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Выживший в авиакатастрофе на Cessna-172 в Татарстане прооперирован
Работники почтовой связи в 30-й раз отметят профессиональный праздник
Работники почтовой связи в 30-й раз отметят профессиональный праздник
За неделю более 40 казанцев получили солнечный удар
В Казани вводят новые правила бракосочетания
Как пережить жару в квартире без кондиционера
На экокарте в Татарстане теперь можно посмотреть метеоусловия
На борту самолета, летевшего из Москвы в Казань, два хулигана устроили драку
Набережные Челны и Казань вошли в топ-30 рейтинга качества жизни в России