В Казани построят гостиницу и IT-комплекс на улице Подлужная

Опубликованы эскизы новой гостиницы и административного IT-комплекса на улице Подлужная в Казани. Сообщается, что проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Комплекс будет трехэтажным площадью в 1,2 тысячи кв. м.

Участок расположен в квартале, ограниченном улицами Подлужная, Поперечно-Подлужная и мостом Миллениум в Вахитовском районе города.

Здание гостиницы будет с переменной этажностью, а также подземным паркингом. Площадь объекта составит 8,4 тысячи квадратных метров. Планируется, что здание будет остеклено наполовину.