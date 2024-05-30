В Казани построят новую поликлинику на базе 12-й больницы

В этом году в Татарстане в рамках республиканского проекта модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» будет построено 29 новых объектов, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Особое внимание уделят возведению новой поликлиники на базе 12-й городской больницы в Казани. Этот проект является частью строительства трех новых амбулаторно-поликлинических подразделений в крупных городах и районных центрах республики.

Кроме Казани, новое медицинское учреждение появится в Нижнекамске при детской районной больнице, а также будет построен офис врача-педиатра для 7-й детской городской больницы столицы, работы по которому уже начались.

Альмир Абашев подчеркнул, что в этом году основной акцент делается на строительстве поликлиник в крупных городах. Однако модернизация в малых населенных пунктах также идет по плану. Практически все центральные районные больницы республики уже оснащены учреждениями первичного звена: поликлиники либо возведены заново, либо капитально отремонтированы.

В рамках регионального проекта национального проекта «Здравоохранение» в этом году планируется возвести 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), из которых шесть уже завершены.