В Казани построят новый кожно-венерологический диспансер

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Город
18 мая 2024  19:52

Как сообщила в своем телеграм-канале главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева, разместится новое здание на пересечении улиц Спартаковская и Шаляпина.

Она отметила, что ранее рассматривалось несколько площадок, такие как: место под бывшим рестораном «Акчарлак», улица Декабристов, но выбранное в итоге месторасположение оказалось самым удачным.

Фото: https://t.me/arch_elena 

На фотографиях, также размещенных на канале, можно ознакомиться с эскизом будущего здания. В нем будет располагаться сразу два отделения: взрослое и детское. А в отделке фасадов будет использоваться инновационные материалы, такие как фибробетон, анодированные металлические ламели и элементы, имитирующие кожу. 

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В Казани построят новый кожно-венерологический диспансер
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