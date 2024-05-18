В Казани построят новый кожно-венерологический диспансер

Как сообщила в своем телеграм-канале главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева, разместится новое здание на пересечении улиц Спартаковская и Шаляпина.

Она отметила, что ранее рассматривалось несколько площадок, такие как: место под бывшим рестораном «Акчарлак», улица Декабристов, но выбранное в итоге месторасположение оказалось самым удачным.

Фото: https://t.me/arch_elena

На фотографиях, также размещенных на канале, можно ознакомиться с эскизом будущего здания. В нем будет располагаться сразу два отделения: взрослое и детское. А в отделке фасадов будет использоваться инновационные материалы, такие как фибробетон, анодированные металлические ламели и элементы, имитирующие кожу.