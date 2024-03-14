В Казани построят высокоскоростную ж/д магистраль к 2036 году

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Россия/Мир
14 марта 2024  18:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Депутат Госдумы Юрий Станкевич анонсировал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Как сообщил Станкевич, на это властям потребуется 4 года. Планируется завершить строительство к 2036 году. По планам, к 2031 году проложить магистраль до Нижнего Новгорода из Москвы. И оттуда уже продлить ее до Казани, а затем до Екатеринбурга.

Всего депутат озвучил 5 направлений национальной сети, где в том числе есть и Минск.

«Кроме того, для эффективной эксплуатации транспортной сети необходимо решить вопрос создания отечественного высокоскоростного электропоезда с эксплуатационной скоростью до 360 км/ч», – сообщил Станкевич.

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