В Казани построят высокоскоростную ж/д магистраль к 2036 году

Депутат Госдумы Юрий Станкевич анонсировал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Как сообщил Станкевич, на это властям потребуется 4 года. Планируется завершить строительство к 2036 году. По планам, к 2031 году проложить магистраль до Нижнего Новгорода из Москвы. И оттуда уже продлить ее до Казани, а затем до Екатеринбурга.

Всего депутат озвучил 5 направлений национальной сети, где в том числе есть и Минск.

«Кроме того, для эффективной эксплуатации транспортной сети необходимо решить вопрос создания отечественного высокоскоростного электропоезда с эксплуатационной скоростью до 360 км/ч», – сообщил Станкевич.