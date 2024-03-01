В Казани потратят 150 млн рублей на восстановление памятника павшим воинам

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Город
1 марта 2024  10:04
Автор:
Эндже Гарафиева

На сайте гозакупок определяется подрядчик, который по заказу Минкульта РФ займется восстановлением уникального памятника. Известный объект – храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя – стоит на реке Казанка.

Из федерального бюджета выделяют 150 млн рублей. Срок – сентябрь 2026 года.

Памятник представляет собой пирамиду, внутри которого имеется небольшая церковь, четыре кельи и склеп. Здесь хранятся остатки воинов, погибших при взятии города в 1552 году. 

Создателем храма является Николай Алферов, по его проекту Александр Шмидт в 1813-1823 году и построил этот объект.

 

Фото: © документ тендера

К 2026 году он приобретет первоначальный исторический образ и венчающий крест. Рядом запланировано благоустройство территории.

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