В Казани потратят 7 млн рублей на новые жетоны метро

МУП «Метроэлектротранс» объявило тендер на закупку жетонов для казанского метрополитена на сумму 7 миллионов рублей. Согласно документации на портале госзакупок, жетоны должны быть изготовлены из материалов ABS или ABS+PS, содержать чип MIFARE 1K и иметь цельнолитую конструкцию, исключающую разборку. Поставка должна быть выполнена в течение 30 рабочих дней после заключения контракта. Прием заявок продлится до 6 февраля.

Параллельно с этим метрополитен выделил 374 тысячи рублей на замену вывески станции «Аметьево». Работы включают демонтаж старой конструкции и установку новой, соответствующей современным стандартам визуального оформления.

Оба проекта направлены на улучшение инфраструктуры и повышение комфорта для пассажиров. Тендер на жетоны предусматривает выпуск партии не ранее 2024 года, а замена вывески на станции «Аметьево» станет частью планового обновления элементов дизайна метрополитена.