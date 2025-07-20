В Казани потратят на празднование Дня физкультурника 5 млн рублей

В августе 2025 года столица Татарстана примет серию праздничных мероприятий, посвященных Дню физкультурника. Согласно данным портала госзакупок, Министерство спорта республики направит на организацию праздника 5,1 млн рублей. Основные события развернутся на двух ключевых площадках: в экстрим-парке «Урам» и у живописного Лебяжьего озера.

Центром торжеств станет парк «Урам», где 9 августа пройдет основная программа стоимостью 3 млн рублей. Для проведения активностей планируется арендовать несколько специализированных зон, включая площадки для стритбола, многофункциональные поля, корты для пляжного волейбола, бетонные территории по периметру крытого парка и пространство между арт-объектом «Речные ворота» и зданием «Экостанция». Инфраструктуру дополнят центральная сцена и навесы для участников.

Культурная составляющая праздника предусматривает выступления как минимум двух солистов-вокалистов и инструментального ансамбля. Для создания атмосферы праздника организаторы также развернут интерактивную зону с игровыми приставками, которая станет дополнительным местом притяжения гостей. Праздник объединит спортивные достижения и развлекательные форматы, став значимым событием в летней афише города.