В Казани повреждена трамвайная контактная сеть: движение маршрутов изменено

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Город
18 июля 2025  11:58

На участке от Большой Крыловки до улицы Мусы Вахитова временно прекращено движение трамваев из-за повреждения контактной сети. Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», инцидент произошел по вине неустановленного крупногабаритного транспортного средства, которое скрылось с места происшествия.

В результате аварии трамвайные маршруты №1, 5, 5а и 7 вынуждены следовать по измененной схеме через железнодорожный вокзал, улицу Халитова и петлю Короленко. Аварийные службы предприятия в настоящее время работают на месте для устранения последствий повреждения.

Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании маршрута. В «Метроэлектротрансе» обещают оперативно информировать о восстановлении нормального движения трамваев на данном участке.

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