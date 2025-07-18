В Казани повреждена трамвайная контактная сеть: движение маршрутов изменено

На участке от Большой Крыловки до улицы Мусы Вахитова временно прекращено движение трамваев из-за повреждения контактной сети. Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», инцидент произошел по вине неустановленного крупногабаритного транспортного средства, которое скрылось с места происшествия.

В результате аварии трамвайные маршруты №1, 5, 5а и 7 вынуждены следовать по измененной схеме через железнодорожный вокзал, улицу Халитова и петлю Короленко. Аварийные службы предприятия в настоящее время работают на месте для устранения последствий повреждения.

Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании маршрута. В «Метроэлектротрансе» обещают оперативно информировать о восстановлении нормального движения трамваев на данном участке.