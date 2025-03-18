В Казани повысили скоростной режим на участке Горьковского шоссе

В Комитете по транспорту Казани сообщили об изменении скоростного режима на Горьковском шоссе. Теперь автомобилисты могут двигаться со скоростью 80 км/ч на участке от перекрестка с улицей Осиновской в сторону выезда из Казани и на въезде до этого перекрестка.

Повышение скоростного режима связано с благоприятными дорожными условиями, созданными после реконструкции шоссе. Новые меры направлены на увеличение пропускной способности магистрали, где отсутствуют наземные пешеходные переходы и светофоры.

Работы по реконструкции завершились в декабре прошлого года. На протяжении 11,3 км шоссе были полностью ликвидированы светофоры и наземные пешеходные переходы. Эти изменения должны способствовать снижению заторов и повышению безопасности дорожного движения.

ГИБДД призывает водителей соблюдать установленный скоростной режим и быть внимательными на дороге, особенно в местах съездов и въездов.