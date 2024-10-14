В Казани повысят зарплату дворникам, чтобы избежать дефицита во время снегопадов

В Казани отмечается кадровый дефицит для снегоуборочных служб, не хватает 291 работника. Об этом заявил замруководителя исполкома Игорь Куляжев, сообщив о готовности города к переходу на зимний режим работы, который продлится с 15 октября по 15 апреля.

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что прошлый зимний сезон оказался весьма сложным, с большими объемами снега и системными недостатками финансирования. Он отметил, что разница в заработных платах с водителями других служб – существенная проблема, которая затрагивает эффективность работы снегоуборщиков в городе.

На данный момент в столице трудятся 404 водителя и 622 дорожных рабочих. В связи с нехваткой кадров предприятия продолжают активные меры по привлечению новых сотрудников, среди которых уже дополнительно пришли 91 водитель и 265 рабочих. Несмотря на это, для полноценной работы всей техники в две смены все еще требуется 291 человек.

Средняя зарплата дорожных рабочих в Казани составляет 57 тысяч рублей, тогда как водителей – около 80 тысяч. В связи с трудностями в наборе кадров власти рассматривают возможность повышения заработной платы с 2025 года, что должно помочь решить существующую проблему.

На данный момент городской парк снегоуборочной техники насчитывает 562 машины, и 75% из них готовы к предстоящим зимним вызовам. Куляжев заверил, что при резком ухудшении погодных условий план «Буран» позволит увеличить количество техники до тысячи единиц.