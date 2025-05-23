В Казани появились новые улицы, названные в честь выдающихся деятелей культуры

В Советском районе Казани пять вновь формируемых улиц получили имена известных писателей, художников и деятелей искусства. Соответствующее постановление подписано в городском исполкоме.

Одна из улиц теперь носит имя Усмана Бакирова – детского писателя, заслуженного работника культуры ТАССР и участника Великой Отечественной войны. Вторая улица увековечила память Софьи Радзиевской – советской писательницы и переводчика, члена Союза писателей СССР.

Третья улица названа в честь народного поэта Татарстана Шауката Идиятуллина, внесшего значительный вклад в развитие татарской детской литературы. Четвертая улица получила имя Гайши Рахманкуловой – заслуженного деятеля искусств и народного художника республики. Пятая улица теперь носит имя Зюгры Байрашевой – народной артистки ТАССР, профессора и педагога.

Это решение направлено на сохранение памяти о выдающихся деятелях культуры, чье творчество и профессиональная деятельность оставили заметный след в истории Татарстана. Присвоение имен новых улиц прошло с учетом предложений общественности и экспертного сообщества.

Таким образом, Казань продолжает традицию называть улицы в честь людей, внесших значительный вклад в развитие литературы, искусства и культуры региона. Новые названия уже внесены в городскую адресную систему и появятся на картах города.