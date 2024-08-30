В Казани появилось первое экограффити, которое очищает воздух

news_top_970_100
Город
30 августа 2024  11:33
Автор:
Эндже Гарафиева

На фасаде дома по адресу Сафиуллина, 32а в Казани появилось уникальное граффити, которое не только украшает город, но и очищает воздух. Об этом рассказали в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

 ​​​​​​Фото: © администрация Вахитовского и Приволжского районов

Краска, использованная для создания этого произведения искусства, обладает уникальными свойствами, позволяющими ей поглощать вредные вещества из атмосферы.

Секрет экологической краски заключается в принципе фотокатализа. Под действием солнечного света активируется катализатор, который разлагает вредные вещества, такие как оксиды азота и летучие органические соединения.

Для создания граффити площадью 70 квадратных метров потребовалось 12 литров специальной краски.

Это первый опыт использования экограффити в Казани, и он уже привлекает внимание горожан. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Комаров поздравил Татарстан с Днем республики и Казань с Днем города
В Казани восстановили исторический облик Сада Фукса 1896 года
Два ребёнка в Казани были сбиты автомобилем и мотоциклом
«Играй, гармонь!» - «Уйнагыз, гармуннар!» звучит на улицах Казани!
Самолет Сочи-Казань вынужденно приземлился из-за травмы стюарда
Грузовой поезд сошел с рельсов в Татарстане, задержав пассажирские составы
Мэр Казани вручил награды отличившимся жителям
В День города казанцам подарили новый детский парк