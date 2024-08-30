В Казани появилось первое экограффити, которое очищает воздух

На фасаде дома по адресу Сафиуллина, 32а в Казани появилось уникальное граффити, которое не только украшает город, но и очищает воздух. Об этом рассказали в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

​​​​​​Фото: © администрация Вахитовского и Приволжского районов

Краска, использованная для создания этого произведения искусства, обладает уникальными свойствами, позволяющими ей поглощать вредные вещества из атмосферы.

Секрет экологической краски заключается в принципе фотокатализа. Под действием солнечного света активируется катализатор, который разлагает вредные вещества, такие как оксиды азота и летучие органические соединения.

Для создания граффити площадью 70 квадратных метров потребовалось 12 литров специальной краски.

Это первый опыт использования экограффити в Казани, и он уже привлекает внимание горожан.