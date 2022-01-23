 В Казани появилось видео с человеком на крыше троллейбуса
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В Казани появилось видео с человеком на крыше троллейбуса

На кадрах видно, как троллейбус разворачивается на красный свет.

Город
23 января 2022  13:01
Автор:
Николай Лукоянов

На улицах Казани засняли человека на крыши троллейбуса. Видео облетело соцсети.

По кадрам видно, что инцидент произошел на перекрестке улиц тукая и Татарстана. Помимо человека на крыше, троллейбус разворачивался на красный свет, что также вызвало негодование у очевидцев.

«Зайцы вернулись:)) помню раньше так сзади или на крыше катались у кого денег не было»;

«А чё так можно было чтоли)?», – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

«На крыше кондуктор держит штанги. Тралик просто убирают с дороги, чтобы не мешал движению», – объясняет ситуацию пользователь под ником Товарищ Ст.

 

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В Казани появилось видео с человеком на крыше троллейбуса