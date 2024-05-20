В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана

В столице Татарстана появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси и его спутниках, пишут РИА Новости.

Мемориал расположен у здания генерального консульства Ирана в Казани. Министр промышленности республики и другие представители возложили цветы к памятнику.

Отмечается, что Раиси с большой любовью относился к взаимоотношениям России и Ирана. Страны существенно сблизились за последние несколько лет, и Иран открыто делился своим опытом. Татарстан продолжит укреплять взаимодействие с Ираном.

Вчера, 19 мая, в Азербайджане вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц, потерпел крушение. Сегодня утром в правительстве подтвердили факт гибели политика.