В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана

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Город
20 мая 2024  18:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси и его спутниках, пишут РИА Новости.

Мемориал расположен у здания генерального консульства Ирана в Казани. Министр промышленности республики и другие представители возложили цветы к памятнику.

Отмечается, что Раиси с большой любовью относился к взаимоотношениям России и Ирана. Страны существенно сблизились за последние несколько лет, и Иран открыто делился своим опытом. Татарстан продолжит укреплять взаимодействие с Ираном.

Вчера, 19 мая, в Азербайджане вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц, потерпел крушение. Сегодня утром в правительстве подтвердили факт гибели политика.

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