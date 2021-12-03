 В Казани появился новый центр архитектуры и градостроительства
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В Казани появился новый центр архитектуры и градостроительства

Институт развития города станет творческой лабораторией для архитекторов и градостроителей.

Город
3 декабря 2021  10:49
Автор:
Ольга Ильина

В Казани на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» состоялась презентация Института развития города – нового центра компетенций в области архитектуры и градостроительства. Об этом сообщили в мэрии.

Организация станет стратегическим проектным институтом городского планирования, творческой лабораторией и местом взаимодействия специалистов в области урбанистики, заказчиков, пользователей, молодых архитекторов и градостроителей.

Фото: © мэрия Казани.

Институт планирует развивать следующие направления:

– стратегию градоэкологического каркаса – это сложная система почвенных, водных, воздушных бассейнов.

– территориально транспортное планирование – в результате этой работы будут как новая схема и аналитика общественно-транспортного каркаса, так и создание предложений по реорганизации улиц, дорог, пешеходных и велосипедных связей.

– внедрение принципов развития исторического поселения – разработаются нормативные документы для территорий исторического центра, рекомендации по проектированию зданий и территории.

– разработка градостроительных и архитектурно-планировочных концепций, мастер-планов и проектов планировок, которые будут затрагивать не только исторический центр, но и всю территорию Казани.

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