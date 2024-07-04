В Казани появился новый проезд – Вертелевский

В Советском районе Казани появился новый проезд — Вертелевский, расположенный в микрорайоне Радужный.

Название проезда «проезд Вертелевский – Вертелевка юлы» было утверждено соответствующим постановлением, опубликованным в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Проезд Вертелевский находится вблизи улиц Райская и Михаила Коринфского, а также реки Вертелевка.

Наименование проезда уже включено в адресный план города, а соответствующие изменения внесены в реестр названий улиц Казани.

Напомним, ранее в Советском районе появились проезды Предпринимателей, Механизаторов и Промышленников, расположенные вблизи Мамадышского тракта.