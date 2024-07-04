В Казани появился новый проезд – Вертелевский

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Город
4 июля 2024  12:09
Автор:
Эндже Гарафиева

В Советском районе Казани появился новый проезд — Вертелевский, расположенный в микрорайоне Радужный. 
Название проезда «проезд Вертелевский – Вертелевка юлы» было утверждено соответствующим постановлением, опубликованным в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города. 

Проезд Вертелевский находится вблизи улиц Райская и Михаила Коринфского, а также реки Вертелевка.
Наименование проезда уже включено в адресный план города, а соответствующие изменения внесены в реестр названий улиц Казани. 

Напомним, ранее в Советском районе появились проезды Предпринимателей, Механизаторов и Промышленников, расположенные вблизи Мамадышского тракта.

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