В Казани появился офис МФЦ с криптокабинами для оформления загранпаспортов

В девяти офисах МФЦ Татарстана появились криптокабины для самостоятельного снятия биометрических данных при оформлении загранпаспортов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«Казанцы могут воспользоваться нововведением в Советском отделе МФЦ по адресу: проспект Победы, 214. Для получения услуги при себе необходимо иметь паспорт, старый загранпаспорт, фотографию для анкеты, мужчинам — военный билет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что загранпаспорт будет готов через месяц, если обратившийся прописан в Татарстане. Если человек зарегистрирован в другом регионе, то загранпаспорт будет готов через три месяца.