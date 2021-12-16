 В Казани появился офис МФЦ с криптокабинами для оформления загранпаспортов
news_header_top_970_100

В Казани появился офис МФЦ с криптокабинами для оформления загранпаспортов

Казанцы смогут самостоятельно снять свои биометрические данные.

Город
16 декабря 2021  18:00
Автор:
Карина Кострулева

В девяти офисах МФЦ Татарстана появились криптокабины для самостоятельного снятия биометрических данных при оформлении загранпаспортов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«Казанцы могут воспользоваться нововведением в Советском отделе МФЦ по адресу: проспект Победы, 214. Для получения услуги при себе необходимо иметь паспорт, старый загранпаспорт, фотографию для анкеты, мужчинам — военный билет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что загранпаспорт будет готов через месяц, если обратившийся прописан в Татарстане. Если человек зарегистрирован в другом регионе, то загранпаспорт будет готов через три месяца.

Новости
Заместителем прокурора Татарстана назначен Ильнур Ибрагимов
Экс-руководитель Приволжского Ростехнадзора, получивший 1,4 млн рублей взяткой, признан виновным
Семь районов Татарстана вошли в новогоднюю версию «1000 и одно удовольствие за выходные»
В Татарстане за сутки от ковида скончались четыре человека
«Отвечать за всех, что ли?»: Айгуль Мирзаянова опровергла свое участие в курсе для инфоцыган
Министр транспорта РТ оценил процесс стройки трассы М-12 в Татарстане
Научный городок может стать частью Казани
Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах