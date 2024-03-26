В Казани появился первый трамвайный смарт-светофор

«Городские трамваи, которые ходят по данному маршруту, оснащены специальными модулями, которые при приближении вагонов к светофору передают сигнал и включают зеленый свет. Это простое, но эффективное решение позволяет избежать ненужных остановок транспорта и сокращает время в пути для всех. В настоящее время — это единственный умный трамвайный светофор в Казани», - говорится в сообщении.

Интеллектуальные системы управления дорожным движением не только способствуют оптимизации трафика в городе, но и улучшают экологическую обстановку за счет снижения времени простоя транспорта на дорогах.