В Казани появился первый трамвайный смарт-светофор

Такой светофор активируется не по таймеру, а при появлении трамвая. Первый «умный» трамвайный светофор установили на перекрестке улиц Серова и Энергетиков, сообщают в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов Казани.

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Город
26 марта 2024  18:36
Автор:
Владислав Косолапкин

«Городские трамваи, которые ходят по данному маршруту, оснащены специальными модулями, которые при приближении вагонов к светофору передают сигнал и включают зеленый свет. Это простое, но эффективное решение позволяет избежать ненужных остановок транспорта и сокращает время в пути для всех. В настоящее время — это единственный умный трамвайный светофор в Казани», - говорится в сообщении.

Интеллектуальные системы управления дорожным движением не только способствуют оптимизации трафика в городе, но и улучшают экологическую обстановку за счет снижения времени простоя транспорта на дорогах.

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