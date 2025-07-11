В Казани появился первый «умный пешеходный переход»

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Город
11 июля 2025  12:36
Автор:
Елизавета Черкина

На улице Большой Красной в Казани установили необычный пешеходный переход. Он называется «умным», потому что помогает лучше защищать людей. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. 
 

Как это работает?

Система замечает пешехода, который хочет перейти дорогу, и сразу предупреждает водителей.

Для этого:

- Включаются яркие прожекторы, освещающие «зебру».
- На самой "зебре" появляется светящаяся проекция.
- На табло высвечивается сигнал, что на переходе человек.

Такой подход дает водителям больше времени, чтобы сбросить скорость и остановиться. Говорят, такие переходы могут снизить число аварий почти на 80% и сделать движение машин плавнее на 20%. К слову, Казань стала одним из 60 городов России, где тестируют такие умные переходы. Это часть большого государственного проекта по улучшению дорог и безопасности («Инфраструктура для жизни»). Если переход на Большой Красной покажет хороший результат, такие же могут появиться и в других местах города.
 

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