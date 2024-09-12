В Казани появится еще один гобо-проектор над пешеходным переходом

В Казани планируется установка нового проекционного пешеходного перехода. Согласно документам тендера, опубликованным на сайте госзакупок, на реализацию проекта будет выделено 1,4 миллиона рублей.

Новый переход должен быть установлен в течение 25 дней с момента заключения контракта. Точное место его расположения в документах не указано.

В целом, в 2024 году в Казани планируется установить 15 проекционных пешеходных переходов в наиболее аварийных местах. В прошлом году аналогичные переходы были оборудованы на 40 участках города, и, по данным Госавтоинспекции, в этих местах не было зафиксировано ни одного ДТП с участием пешеходов.