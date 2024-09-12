В Казани появится еще один гобо-проектор над пешеходным переходом

news_top_970_100
Город
12 сентября 2024  12:17
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани планируется установка нового проекционного пешеходного перехода. Согласно документам тендера, опубликованным на сайте госзакупок, на реализацию проекта будет выделено 1,4 миллиона рублей.

Новый переход должен быть установлен в течение 25 дней с момента заключения контракта. Точное место его расположения в документах не указано.

В целом, в 2024 году в Казани планируется установить 15 проекционных пешеходных переходов в наиболее аварийных местах. В прошлом году аналогичные переходы были оборудованы на 40 участках города, и, по данным Госавтоинспекции, в этих местах не было зафиксировано ни одного ДТП с участием пешеходов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани стартуют осенние ярмарки с ценами ниже магазинных
Жаворонков рассказал, как Кировский район в Казани отметит 100-летие
В Татарстане замечены автомобили Tesla Cybertruck
В Татарстане замечены автомобили Tesla Cybertruck
Росреестр Татарстана проведет онлайн-встречу с кадастровыми инженерами
За четыре года в Татарстане открыли 29 пляжей
Минниханов поздравил казанских волейболисток с триумфальной победой на Суперкубке России
Минниханов поздравил казанских волейболисток с триумфальной победой на Суперкубке России
Больше, чем контракт. Как в Татарстане помогают защитникам Родины?
Исследование: какие автомобили подешевели в этом году