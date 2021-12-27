 В Казани появится канатная дорога, которая соединит парк Горького и «Ак Барс Арену»
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В Казани появится канатная дорога, которая соединит парк Горького и «Ак Барс Арену»

Общий объем инвестиций составит 3 млрд рублей.

Город
27 декабря 2021  21:14

В Казани появится канатная дорога, которая должна соединить между собой парк имени Горького и «Ак Барс Арену». Соответствующий проект был принят на заседании инвестиционного совета РТ. 

Объем инвестиций в проект должен составить 3 млрд рублей и привлечь к ее строительству 120 дополнительных рабочих мест. 

Помимо этого, в Верхнеуслонском районе должна появится смотровая башня, которая будет реализовываться по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем инвестиций смотровой башни достигнет 50 млн рублей, а ее высота составит 30 метров. 

Всего же на заседании было одобрено 6 инвестиционных проектов. 

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