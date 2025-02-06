В Казани появится крупнейшая яхтенная марины России

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Город
6 февраля 2025  16:19

В Казани на полуострове Локомотив намечено строительство самой большой яхтенной марины в России. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

По словам мэра, проект включает в себя речную марину, способную вместить 700 судов, а также центр экстремальных видов спорта. Работы охватят территорию площадью 65 гектаров. Для реализации данного проекта в рамках программы комплексного развития прибрежных зон «Казань – город на воде» потребуется 10,5 миллиарда рублей частных и государственных инвестиций.

Разработка водного кластера предусмотрена поэтапно: на первом этапе запланировано 450 швартовочных мест для маломерных и средних судов, с целью увеличить их общее количество до 700 к 2034 году, уточнил Ильсур Метшин.

На островной части полуострова предполагается создание причалов, верфей для ремонта судов, а также терминала для речного пассажирского транспорта, информационного центра и пешеходных маршрутов, соединяющих полуостров с историческим центром Казани. Вдоль набережной будут обустроены места для отдыха, трибуны, пляжные зоны и гостевые парковки.

Единая концепция развития речной инфраструктуры была разработана Институтом развития города Казани под руководством Управления архитектуры города. В целом, в черте города запланировано создание 17 крупных объектов речной инфраструктуры, включая 11 городских марин, пишет РИА Новости. 

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