В Казани появится крупнейший инклюзивный центр с блогерской для детей с ментальными нарушениями

В Ново-Савиновском районе Казани откроется самый большой в городе инклюзивный центр, который станет настоящим пространством для развития и самореализации детей с ментальными нарушениями. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил завершить все ремонтные работы до конца августа.

Фото: © Мэрия Казани

В центре площадью 230 квадратных метров будут оборудованы учебно-тренировочная квартира, спортивно-реабилитационный зал и блогерская. Особенностью центра станет технологический профиль обучения – детей будут обучать основам видеосъемки, а в спортивном зале они смогут заниматься боевыми искусствами и скалолазанием.

Дизайн помещений разработан в светлых тонах с акцентом на синий цвет, который, как считается, успокаивает детей с расстройствами аутистического спектра.

В учебно-тренировочной квартире дети будут обучаться жизненно необходимым навыкам, таким как приготовление еды, уборка и стирка. В центре также будут проводиться занятия по логопедии, нейрокоррекции и психологические консультации.