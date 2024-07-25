В Казани появится новая магистраль вдоль озера Средний Кабан

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Город
25 июля 2024  15:48
Автор:
Эндже Гарафиева

В Приволжском районе Казани планируется строительство новой четырехполосной автодороги, которая протянется вдоль озера Средний Кабан — от улицы Владимира Кулагина до Фермского шоссе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Новая магистраль будет построена в два этапа – от Фермского шоссе до моста через Монастырскую протоку вдоль строящегося ЖК «Алтын Яр» и от моста до выхода на улицу Кулагина.

Проект предусматривает также тротуары, автобусные остановки, три наземных и один надземный пешеходных перехода.

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