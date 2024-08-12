В Казани появятся утепленные лифты в надземных переходах

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Город
12 августа 2024  12:02
Автор:
Эндже Гарафиева

До 1 октября в шести надземных переходах Казани будут запущены новые лифты с утепленными шахтами. На данный момент монтаж лифтов завершен в переходе на Оренбургском тракте, где ведутся пуско-наладочные работы.

Еще на пяти объектах – переходах между проспектом Победы и улицей Сахарова, улицами Ф. Амирхана и Четаева, Ф. Амирхана и Чистопольской, у остановки «Ветеринарная Академия», на улицах Павлюхина и Халева – завершается обустройство лифтовых шахт.

Срок эксплуатации новых лифтов составит около 25 лет.

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