 В Казани пожарные обследовали ТРК «Родина» из-за сообщения о задымлении на крыше
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В Казани пожарные обследовали ТРК «Родина» из-за сообщения о задымлении на крыше

Никто не пострадал.

Город
1 декабря 2022  18:29
Автор:
Роза Габитова

В Казани пожарные обследовали торгово-развлекательный комплекс «Родина», расположенный на улице Баумана, из-за сообщения о дыме на крыше. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану. 

Сообщение о задымлении поступило сегодня в 16.50. На место происшествия выехали пожарные подразделения и осмотрели все помещения и выходы вентиляционных коробов на кровле, в том числе и с применением тепловизора. Горения не обнаружили.

Никто не пострадал.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани загорелся пристрой на проспекте Ямашева, 76. На место происшествия выехали пожарные и ликвидировали открытое горение в помещении магазина купальников и на кровле пристроя.

 

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