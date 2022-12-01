В Казани пожарные обследовали ТРК «Родина» из-за сообщения о задымлении на крыше

В Казани пожарные обследовали торгово-развлекательный комплекс «Родина», расположенный на улице Баумана, из-за сообщения о дыме на крыше. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о задымлении поступило сегодня в 16.50. На место происшествия выехали пожарные подразделения и осмотрели все помещения и выходы вентиляционных коробов на кровле, в том числе и с применением тепловизора. Горения не обнаружили.

Никто не пострадал.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани загорелся пристрой на проспекте Ямашева, 76. На место происшествия выехали пожарные и ликвидировали открытое горение в помещении магазина купальников и на кровле пристроя.