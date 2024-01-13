В Казани правоохранители по видеоматериалам выявили дерзкого нарушителя

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Город
13 января 2024  09:10
Автор:
Виктория Осинина

9 января сотрудниками по ИАЗ (по линии розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был принят в работу видеоматериал от 12 декабря 2023 года, в котором водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», грубо нарушил Правила дорожного движения, проехав два раза на запрещающий сигнал светофора. Водитель был найден. В отношении жителя пос. Отары, 1989 года рождения, сотрудниками полка ДПС составлены 2 протокола об административных правонарушениях: по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ.

За совершение аналогичного правонарушения в течении года, водитель будет лишен водительских прав.

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