В Казани правоохранители задержали парня за кражу терминала сбора данных из супермаркета

Молодой человек вырвал из рук продавца терминал сбора данных и скрылся из магазина, расположенного на Глушко. Когда росгвардейцы изучали на месте происшествия записи камеры видеонаблюдения, в магазин прибыли сотрудники ППС полиции. Они присоединились к просмотру видеозаписей и узнали в подозреваемом человека, которого недавно задерживали за административное правонарушение. Оказалось, у полицейских сохранились личные данные этого парня. Правоохранители отправились по возможным местам нахождения злоумышленника и задержали его около дома по ул. Магистральной. В содеянном парень сознался. Похищенного терминала у него при себе не оказалось. Как выяснилось, продать его он не смог и передал терминал приятелям, а те вернули устройство в супермаркет. В отношении 20-летнего мужчины, ранее судимого за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.