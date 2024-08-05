В Казани предложили названия для новых микрорайонов

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Город
5 августа 2024  10:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Казани предложили дать имена двум новым микрорайонам города. Оба названия связаны с атмосферой и особенностями этих мест. 

Микрорайон М14, расположенный на въезде в город в окружении леса, предлагают назвать «Гаилә» (в переводе с татарского «семья»). Это название, по мнению авторов инициативы, отражает семейные ценности, уют и спокойствие, которые дарит жизнь на природе. 

Второй микрорайон, ограниченный улицами Родины, Гвардейская, Рихарда Зорге и Вознесенским трактом, горожане уже неофициально именуют «Родиной». Власти решили поддержать сложившуюся традицию и официально закрепить это название. Сейчас район активно развивается, здесь появляются новые жилые комплексы, парки и зеленые зоны.

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