В Казани предложили построить Дом медицинских работников для решения кадрового дефицита

С такой инициативой выступил начальник горздрава Владимир Жаворонков, когда зачитывал доклад на коллегии управления здравоохранения с участием мэра Казани Ильсура Метшина.

Он напомнил присутствующим, что в прошлом году Казань привлекла медиков из других регионов благодаря решению квартирного вопроса.

Меценаты помогли отремонтировать три квартиры в Константиновке, которые достались медработникам. Ранее эту жилплощадь занимали старые офисы врачей общей практики.

Жаворонков считает, нужно продолжать практику по передаче квартир, чтобы дополнительно привлечь специалистов. Например, построить Дом медработников на Слободской улице в Казани для решения кадрового дефицита.

Метшин сказал, что вопрос решится совместными усилиями.

Сегодня в Казани числится 27 медучреждений, в них работают около 4 тысяч врачей и чуть больше 7 тысяч медсестёр.

В прошлом году к числу медперсонала присоединились 360 человек. Однако этого все равно недостаточно, показатель ниже, чем в позапрошлом году. Для полной укомплектованности необходимо ещё 17%.