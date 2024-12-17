В Казани предоставляют бесплатные услуги диспансеризации

В Казани стартовала бесплатная выездная диспансеризация для жителей, прикрепленных к поликлиникам №1, 2 и 3. Мобильный пункт расположен неподалеку от дома №29 на улице Маршала Чуйкова, что делает его доступным для горожан. Данная информация была озвучена в городской клинической больнице №7.

В ходе диспансеризации жители имеют возможность выполнить анализы крови и получить результаты сразу на месте. Также доступны услуги антропометрии, УЗИ органов брюшной полости, флюорография, ЭКГ и маммография. Кроме того, специалисты, такие как терапевт, невролог и гинеколог, могут провести консультации.

Выездная диспансеризация осуществляется ежедневно с 6:00 до 22:00 и продлится до 28 декабря. Для прохождения обследования следует иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.