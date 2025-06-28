В Казани представили более 3 000 рабочих мест на федеральной ярмарке вакансий

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Город
28 июня 2025  12:59

В экстрим-парке «Урам» стартовал федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие собрало более 40 предприятий, предлагающих свыше 3 тысяч актуальных вакансий.

Как сообщила министр труда и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова, параллельно ярмарки вакансий проходят во всех муниципалитетах республики. Всего в них участвуют около 300 работодателей, представляющих 9 тысяч рабочих мест.

«Это уникальная возможность для соискателей не только найти работу, но и получить консультации по профессиональному обучению и карьерному росту», – отметила Зарипова.

Особое внимание на мероприятии уделено профориентации молодежи. В рамках фестиваля профессий проводятся мастер-классы по робототехнике, химическим экспериментам, каллиграфии и другим направлениям. Участники могут испытать себя в различных специальностях с помощью виртуальных симуляторов.

«Школьники могут пройти тестирование, познакомиться с разными профессиями и узнать, какие предметы нужно сдавать для их получения», – пояснила министр.

Ярмарка стала частью национального проекта «Кадры», подчеркивая важность системной работы по подготовке специалистов. Как отмечал ранее глава Татарстана Рустам Минниханов, формирование кадрового потенциала необходимо начинать со школьной скамьи.

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В Казани представили более 3 000 рабочих мест на федеральной ярмарке вакансий