 В Казани премией «Герой нашего времени» наградят 40 человек
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В Казани премией «Герой нашего времени» наградят 40 человек

Награждение пройдет 20 декабря в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

Республика
19 декабря 2021  12:37
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани пройдет вручение Общественной премии «Герой нашего времени» и «Форума маленьких героев». В этом году премии получат 40 человек, приглашены дети-герои из регионов Приволжского федерального округа.

Церемония вручения пройдет 20 декабря в 14:00 в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». В числе молодых героев в этом году значится Ленар Давлетшин из Альметьевского района. Он спас двух тонущих в Шишкинских прудах в Елабуге сестер.

Также премия будет вручена шестнадцатилетнему Илье Матюшенцеву из Нижнекамского района, который увидел горящий дом и разбудил жильцов, после этого он помог потушить пожар.

 

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