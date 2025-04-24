В Казани пресечена незаконная торговля рыбой перед нерестовым запретом

Совместный рейд сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам, комитета потребительского рынка Казани, Росрыболовства и районных администраций выявил факты незаконной уличной торговли речной рыбой. Нарушителям составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.2 КоАП РТ за несанкционированную торговлю, проведены разъяснительные беседы и выданы предостережения, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

С 25 апреля по 5 июня в Татарстане действует операция «Нерест-2025», вводящая ограничения на вылов рыбы. Промышленная добыча полностью запрещена, а любительская рыбалка разрешена только с берега с использованием одной удочки (поплавочной или донной) с максимум двумя крючками. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.

Ведомства призывают граждан соблюдать правила рыболовства в период нереста для сохранения водных биоресурсов республики.