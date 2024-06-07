В Казани пресекли продажу БАДов на основе ядовитых мухоморов

В Казани выявили незаконную рекламу БАДов на основе мухоморов, которая обещала чудодейственный эффект от употребления ядовитых грибов. Об этом сообщили в УФАС по РТ.

На улице Баумана сотрудники регионального управления обнаружили рекламу, утверждающую, что микродозинг мухоморов укрепляет иммунитет, повышает силу и выносливость, а также лечит различные заболевания.

Однако в рекламе не было ни слова о том, что мухомор красный – это ядовитый гриб, употребление которого опасно для жизни. В УФАС подчеркнули, что мухоморы влияют на нервную систему, вызывая галлюцинации, судороги и другие опасные для здоровья последствия.

УФАС направило информацию о рекламе в Роспотребнадзор. Ведомство уже подавало иск против «Валдберриз» за продажу подобных добавок, и Вахитовский суд признал эту информацию запрещенной в России. Сейчас Роспотребнадзор готовит новый иск, чтобы прекратить распространение рекламы мухоморных БАДов в Казани.