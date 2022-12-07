В Казани презентовали документальный фильм о татарстанском воине-афганце, пропавшем без вести

В Казани презентовали документальный фильм о пропавшем без вести во время афганской войны татарстанском солдате. Событие прошло в ИА «Татар-информ».

Фильм повествует об уроженце Мамадышского района Татарстана Ильшате Гарайханове. Он пропал без вести в афганской провинции Бамиан в августе 1982 года. Рядового не смогли найти после тяжелого боя, его не оказалось ни в строю живых, ни среди раненых и убитых десантников.

В фильме собраны свидетельства однополчан, которые были в том последнем бою Ильшата, а также рассказы афганских моджахедов, которые также принимали участие в боевых действиях, включая командира отряда.

«В фильм вошли съемки за четыре года. Дело в том, что тут снимаешь все и не знаешь, чем все это закончится – так устроено документальное кино. Объем отснятого материала копится, и мы, например, пользуемся рассекреченными архивами Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Публикуются и наши архивы, которые раньше не публиковались», – рассказал о процессе создания Евгений Барханов, режиссер фильма, ветеран боевых действий в Афганистане.

Фильм был создан на добровольные пожертвования сотен людей. Это часть большого проректа «Афган, без вести пропавшие». Фильм уже четвертый по счету, первые два проекта получили призы на международных кинофестивалях.

«До сих пор судьба 264 советских военнослужащих, пропавших в Афганистане, неизвестна. Благодаря активной работе, выходу в интернет, удалось встретиться не только с афганскими моджахедами, но и выйти на западных журналистов, которые присутствовали среди моджахедов. Они снимали и вели документацию, и несколько западных журналистов, которые были в контакте с нашими военнопленными, сняли с ними интервью», – рассказывает Барханов.

Александр Лаврентьев, эксперт Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, рассказал, что поиск Ильшата Гарайханова был для него личным вопросом. Он сам родом из Ульяновской области и учился в Казанском суворовском училище.

«В моем родном поселке русские и татары, и Ильшат для меня как человек абсолютно понятен, близок. Когда обратилась к нам его сестра, я не смог отказаться и не помочь. Я много лет занимаюсь поиском пропавших и знаю, что это такое для родственников, им тяжело жить в неведении. Ильшат – простой татарский парень, не киноактер, хотел стать десантником – стал десантником. На таких людях и держится страна», – сказал Лаврентьев.

Поиск без вести пропавших в афганской войне имеет своб специфику, рассказывает Дмитрий Киселев, журналист, член поисковой группы казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России.

«Помимо того, что нужно заниматься поиском тех, кто имел связь с пропавшим – порою это могут быть и те, кто воевал на противоположной стороне, нужно еще и обеспечить безопасность поисковой группе, приглашать минеров. Бывает так, что тело заминимровано – лежит на гранате. При этом, многие поиски необходимо вести в условиях особой секретности, утечка информации может сразу же навредить», – рассказал эксперт.