В Казани презентовали «Толковый словарь татарского языка» в шести томах

В Татарском книжном издательстве вышел «Толковый словарь татарского языка» в шести томах. Он также доступен в электронном виде на сайте Академии наук РТ в разделе «Электронная библиотека».

Об этом на минувшей неделе в ИА «Татар-информ» сообщил вице-президент Академии наук РТ, руководитель проекта и один из авторов словаря Айнур Тимерханов.

- Данный словарь начал разрабатываться еще в 1998 году под руководством выдающегося ученого Фуата Ганиева, внесшего неоценимый вклад в изучение, сохранение и развитие татарского языка, - рассказал Айнур Ахатович. - В нем 70 тысяч слов и 10 тысяч фразеологизмов.

Тимерханов отметил, что первое издание словаря состоялось в 2015 - 2021 годах. В начале 2024 года вышел уже пятый том второго, исправленного и дополненного, издания и в ближайшее время планируется выпуск шестого.

- Этот словарь - титанический труд коллективной работы нескольких поколений ученых-лексикографов в течение более 20 лет, - отметил Тимерханов. - Он отражает богатый опыт прошлых лет и современных достижений общей и национальной лексикографии. Словарь раскрывает национальное мировосприятие татарского народа. Это памятник родному татарскому языку!