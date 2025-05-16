В Казани презентуют уникальную книгу о легендарном летчике Девятаеве

19 мая в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится знаковое событие – презентация книги «Девятаевский дневник», посвященной жизни Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Автор издания – сын прославленного летчика Александр Девятаев – лично представит свою работу, в которой раскрываются неизвестные ранее факты биографии отца.

Гости мероприятия смогут погрузиться в атмосферу героического прошлого через несколько уникальных форматов. Центральным событием станет демонстрация редкого документального фильма «Тайны забытых побед. Догнать и уничтожить!», созданного в 2002 году при участии легендарного актера Василия Ланового. Александр Девятаев поделится малоизвестными подробностями работы над книгой, раскрыв детали из семейного архива, которые легли в основу издания. Завершится встреча интерактивной беседой, где каждый присутствующий получит возможность лично пообщаться с автором и задать ему вопросы о судьбе и подвиге его отца.

Книга, изданная в апреле 2025 года Фондом памяти Михаила Девятаева, предлагает новый взгляд на судьбу героя через призму семейных воспоминаний. Особую ценность представляют никогда ранее не публиковавшиеся эпизоды из жизни летчика.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Начало в 12:00. Это уникальная возможность прикоснуться к живой истории и узнать о подвиге легендарного земляка из первых уст.