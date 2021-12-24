В Казани при пожаре в пятиэтажке по улице Королева мужчина получил ожоги ног

В Казани по улице Королева в коридоре квартиры горели б/у вещи, пострадал один мужчина. От госпитализации он отказался. Об это сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сегодня утром сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре по улице Королева в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. В коридоре двухкомнатной квартиры горели б/у вещи. Площадь пожара была небольшая, все потушили до прибытия спасателей.

Пострадал мужчина 1972 года рождения, у него выявили термические ожоги ног, однако от госпитализации он отказался. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.