В Казани при пожаре в частном доме погибли два человека

В Казани при пожаре в частном доме в жилом массиве Отары погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о возгорании на улице Дорожной поступило ночью. На место происшествия выехали пожарные, где потушили огонь в одноэтажном кирпичном доме площадь 100 кв.м. Во время ликвидации пожара также обнаружили тела двух людей, личность которых еще не установлена.

Известно, что детей в помещении не было. Причина возгорания неизвестна.

Ранее «КВ» сообщали, что в коттеджном поселке под Казанью сгорел дом.