 В Казани при пожаре в частном доме погибли два человека
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В Казани при пожаре в частном доме погибли два человека

Тела погибших обнаружили спасатели при тушении огня.

Город
5 января 2022  12:34
Автор:
Роза Габитова

В Казани при пожаре в частном доме в жилом массиве Отары погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о возгорании на улице Дорожной поступило ночью. На место происшествия выехали пожарные, где потушили огонь в одноэтажном кирпичном доме площадь 100 кв.м. Во время ликвидации пожара также обнаружили тела двух людей, личность которых еще не установлена.

Известно, что детей в помещении не было. Причина возгорания неизвестна.

Ранее «КВ» сообщали, что в коттеджном поселке под Казанью сгорел дом.

 

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