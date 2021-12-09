В Казани на здании Речного техникума установят мемориальную доску Михаилу Девятаеву

В Казани установят мемориальную доску Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву на здании Речного техникума по адресу улица Несмелова, 7. Постановление об этом подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации.

Помимо имени и фамилии героя на мемориальной доске будет надпись: «В 1934-1937 гг. здесь учился Михаил Петрович Девятаев, совершивший легендарный побег из фашисткого концлагеря на вражеском самолете».

Казанский Речной техникум сегодня носит имя легендарного летчика.

Ранее «Казанские ведомости» опубликовали интервью с сыном Михаила Девятаева, где он рассказал, как проходили съемки фильма о герое, жившем в Казани.