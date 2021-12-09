 В Казани на здании Речного техникума установят мемориальную доску Михаилу Девятаеву
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В Казани на здании Речного техникума установят мемориальную доску Михаилу Девятаеву

Образовательное учреждение сегодня носит имя легендарного летчика. 

Город
9 декабря 2021  11:52
Автор:
Елена Молчанова

В Казани установят мемориальную доску Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву на здании Речного техникума по адресу улица Несмелова, 7.  Постановление об этом подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации.

Помимо имени и фамилии героя на мемориальной доске будет надпись: «В 1934-1937 гг. здесь учился Михаил Петрович Девятаев, совершивший легендарный побег из фашисткого концлагеря на вражеском самолете». 

Казанский Речной техникум сегодня носит имя легендарного летчика. 

Ранее «Казанские ведомости» опубликовали интервью с сыном Михаила Девятаева, где он рассказал, как проходили съемки фильма о герое, жившем в Казани. 

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