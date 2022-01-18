В Казани приняли в школу 12-летнего мальчика из Узбекистана, которого не брали из-за отсутствия мест

В Казани приняли в пятый класс школы №84 мальчика из Узбекистана, которого до этого не могли пристроить ни в один класс Казани. Об этом сообщили в управлении образования Казани.

До этого семья жила в Санкт-Петербурге, и мальчик отучился там два класса. Позже из-за коронавирусной обстановки семье пришлось переехать обратно на родину, в Узбекистан. Там ребенок отучился еще два класса.

После семья вновь решила вернуться в Россию, они сняли квартиру в Советском районе Казани, а мальчика ни в одну казанскую школу пристроить не удалось. В классах просто не было мест. Примечательно, что мальчик плохо говорит и читает по-русски.

Теперь мальчик принят в пятый класс школы №84 с 17 января.