 В Казани приняли в школу 12-летнего мальчика из Узбекистана, которого не брали из-за отсутствия мест
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В Казани приняли в школу 12-летнего мальчика из Узбекистана, которого не брали из-за отсутствия мест

Теперь мальчик будет обучаться в пятом классе школы №84.

Город
18 января 2022  10:32
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани приняли в пятый класс школы №84 мальчика из Узбекистана, которого до этого не могли пристроить ни в один класс Казани. Об этом сообщили в управлении образования Казани.

До этого семья жила в Санкт-Петербурге, и мальчик отучился там два класса. Позже из-за коронавирусной обстановки семье пришлось переехать обратно на родину, в Узбекистан. Там ребенок отучился еще два класса.

После семья вновь решила вернуться в Россию, они сняли квартиру в Советском районе Казани, а мальчика ни в одну казанскую школу пристроить не удалось. В классах просто не было мест. Примечательно, что мальчик плохо говорит и читает по-русски.

Теперь мальчик принят в пятый класс школы №84 с 17 января.

 

 

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