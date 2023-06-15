В Казани приостановили оказание услуг в отделе по вопросам миграции по улице Чехова

Оказание услуг в отделе по вопросам миграции на улице Чехова по улице Чехова 8/2 временно приостановили. Накануне в здании произошел пожар.

Временно выдача паспортов старого образца теперь будет осуществляться по улице Товарищеская, 28/70 с 14:00 15 июня в Отделе по вопросам миграции ОП «Вишневский».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани загорелась крыша пятиэтажного дома на улице Чехова, 8/2. Сообщение о пожаре поступило в 18.35. На место происшествия выехали пожарные. Никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.