В Казани приостановили строительство бизнес-центра на Булаке

В столице Татарстана строительство бизнес-центра ну ул. Право-Булачная приостановлено до окончания устранения аварийных неполадок на соседнем памятнике архитектуры. Об этом сообщили в Комитете по охране объектов культурного наследия РТ.

«На сегодня строительные работы приостановлены, раздел проекта по сохранности объектов культурного наследия претерпел ряд изменений. По результатам исследования был разработан план мероприятий по дополнительному укреплению фундаментов в восстановлении фасада», – отметили в компании-генподрядчике строительства «ВолгаСтройИнвест».

Официального разрешения на строительство офисного центра не выдавалось, компания только взяла полномочия на строительство его подпорной стены. Процесс усложняет и тот фактор, что объект находится рядом с протокой Булака с высоким уровнем грунтовых вод.

Ранее «КВ» сообщали, что на берегу озера Кабан в Казани появится 16-этажный офис «Газпрома». Площадь участка составит 13 тыс. кв. метров.