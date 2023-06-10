 В Казани приостановили строительство бизнес-центра на Булаке
news_header_top_970_100

В Казани приостановили строительство бизнес-центра на Булаке

Причина – по соседнему памятнику пошли трещины.

Город
10 июня 2023  14:42
Автор:
Валерий Саидов

В столице Татарстана строительство бизнес-центра ну ул. Право-Булачная приостановлено до окончания устранения аварийных неполадок на соседнем памятнике архитектуры. Об этом сообщили в Комитете по охране объектов культурного наследия РТ.

«На сегодня строительные работы приостановлены, раздел проекта по сохранности объектов культурного наследия претерпел ряд изменений. По результатам исследования был разработан план мероприятий по дополнительному укреплению фундаментов в восстановлении фасада», – отметили в компании-генподрядчике строительства «ВолгаСтройИнвест». 

Официального разрешения на строительство офисного центра не выдавалось, компания только взяла полномочия на строительство его подпорной стены. Процесс усложняет и тот фактор, что объект находится рядом с протокой Булака с высоким уровнем грунтовых вод.

Ранее «КВ» сообщали, что на берегу озера Кабан в Казани появится 16-этажный офис «Газпрома». Площадь участка составит 13 тыс. кв. метров.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Раис Татарстана поздравил медработников с профессиональным праздником
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети