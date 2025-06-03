В Казани приостановлено движение троллейбусов №13 из-за аварии

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Город
3 июня 2025  11:21
Автор:
Игорь Вагнер

На улице Воровского в Казани произошло повреждение контактной сети троллейбуса, что привело к временной отмене маршрута №13. По информации МУП «Метроэлектротранс», инцидент случился из-за крупногабаритного транспорта сторонней организации, который оборвал провода под мостовыми сооружениями.

Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам. В настоящее время специалисты устраняют последствия повреждения контактной сети.

Городской транспортный оператор рекомендует пассажирам учитывать изменения в работе маршрутной сети и заранее планировать свои поездки. О возобновлении движения троллейбуса №13 будет сообщено дополнительно после завершения ремонтных работ.

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